गोरखपुर में धनतेरस पर सड़क हादसे में इकलौते बेटे की मौत, परिवार में छाया मातम

जागरण संवाददाता, सहजनवा। धनतेरस पर बाजार में खरीदारी की तैयारी कर रहे परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। शुक्रवार शाम तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 20 वर्षीय राहुल यादव की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त कुनाल घायल हो गया। उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में उपचार चल रहा है।

इकलौते बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं हादसे गोरखपुर-लखनऊ फोरलेन पर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची सहजजनवा पुलिस ने वाहन को किनारे कराकर यातायात का संचालन कराया। महराजगंज जिले के मूल निवासी शैलेश यादव दुबई में नौकरी करते हैं। उनकी पत्नी बच्चों के साथ सहजनवा की घनश्याम नगरी में किराये के मकान में रहती हैं। शुक्रवार शाम उनका बेटा राहुल अपने दोस्त कुनाल के साथ बाइक से बाजार जा रहा था। दोनों बस्ती-गोरखपुर लेन पर मुरारी इंटर कालेज के सामने नाले के पास पहुंचे थे कि पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।