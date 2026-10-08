गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय में मोनोपोली दवाओं का खेल खत्म, मरीजों को मिली राहत

हरेराम पांडेय, भटहट, (गोरखपुर)। चिकित्सकों संग साठगांठ कर मोनोपोली की दवाएं बेचकर रोगियों की जेब पर डाका डाल रहे धंधेबाज बुधवार को सकते में रहे। आलम यह रहा कि सुबह ही आयुष विश्वविद्यालय के निकट स्थित मेडिकल स्टोरों पर कंपनियों के एमआर पहुंचे और ऐसी दवाएं वापस ले गए। वहीं, आयुष विश्वविद्यालय की ओपीडी के पर्चों से भी मोनोपोली की औषधियां गायब दिखीं। चिकित्सकों ने वही औषधियां पर्चे पर लिखीं जो विश्वविद्यालय की फार्मेसी में निश्शुल्क वितरण के लिए उपलब्ध हैं।

बता दें कि आयुष ही नहीं, एलोपैथ चिकित्सकों के बीच भी मोनोपोली दवाओं का जाल फैला है। कमीशन के दम पर मोनोपोली दवाओं के इस काले कारोबार पर बुधवार को दैनिक जागरण में ''उपचार में मोनोपोली, रोगियों को लूट रही गोली'' शीर्षक से छपी खबर ने तगड़ा प्रहार किया। इसका असर बुधवार सुबह ही महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में देखने को मिला। खबर प्रकाशित होने के बाद विश्वविद्यालय का माहौल बदला-बदला नजर आया।

जहां एक तरफ चिकित्सक मोनोपोली दवाओं की जगह शास्त्रीय योग वाली औषधियों के नाम पर्चे पर लिखते नजर आए, वहीं दूसरी ओर तीन गुणा दाम बढ़ाने वाली कंपनी में हड़कंप मच गया। मेडिकल स्टोर संचालकों ने बताया कि जिस कंपनी का इटोलिव कैप्सूल का दाम 150 से बढ़ाकर 450 रुपये कर दिया गया था, उसके प्रतिनिधि बुधवार को अचानक विश्वविद्यालय गेट के सामने स्थित दुकानों पर पहुंचे और अपनी सारी औषधियां वापस लेकर रफूचक्कर हो गए।