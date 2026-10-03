अब कोहनी की फिजियोथेरेपी होगी आसान, MMMUT के छात्रों ने बनाई स्मार्ट व पोर्टेबल मशीन

डा. राकेश राय, गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों ने चोट या सर्जरी के बाद कोहनी की फिजियोथिरैपी आसान बनाने वाली किफायती मशीन तैयार की है। यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग के सहायक आचार्य डा. आरवी प्रसाद के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय के छात्र रुद्रांश नाथ त्रिपाठी, सौरभ दुबे, राहुल कुमार मिश्रा, गर्वित चौहान और ओम पांडेय को मात्र नौ महीने में यह मशीन विकसित करने में सफलता मिली है। यह मशीन कोहनी को 10 से 110 डिग्री तक मोड़ने में मदद करेगी।

मशीन में मोबाइल फोन से नियंत्रण, अभ्यास की गिनती और हाथ की लंबाई के अनुसार समायोजन की सुविधा होगी। पोर्टेबल होने के कारण मरीज घर पर भी निर्धारित व्यायाम कर सकेगा। इससे बार-बार फिजियोथेरेपी केंद्र जाने की जरूरत और उपचार का खर्च कम करने में मदद मिलेगी। एक मरीज पर एक माह के परीक्षण में सकारात्मक परिणाम मिले हैं। मशीन को भारतीय पेटेंट विभाग से पेटेंट का प्रमाण-पत्र भी मिल चुका है।

डा. आरवी प्रसाद के अनुसार कोहनी की चोट और सर्जरी के बाद मरीज के लिए नियमित व्यायाम बेहद जरूरी होता है। इसके लिए इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक मशीनें सामान्य तौर पर महंगी होने के साथ भारी भी होती हैं। ऐसे में टीम ने ऐसी मशीन विकसित करने पर काम शुरू किया, जिसे मरीज अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सके। करीब नौ महीने के प्रयास के बाद तैयार मशीन को पोर्टेबल स्वरूप दिया गया है।

डा. प्रसाद ने बताया कि मशीन में हाथ की अलग-अलग लंबाई के अनुरूप बदलाव की सुविधा होने से इसे मरीज के शरीर के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। मोबाइल फोन से संचालन की सुविधा अभ्यास को नियंत्रित करने में मदद करेगी। मशीन में व्यायाम की संख्या दर्ज होने से मरीज अपने अभ्यास की प्रगति भी देख सकेगा। एक मरीज पर एक महीने के परीक्षण के दौरान मिले सकारात्मक परिणामों ने इसके व्यावहारिक उपयोग की संभावनाओं को मजबूत किया है।