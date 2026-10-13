मिनी नंदी योजना: अब घर बैठे दूसरे राज्यों से साहीवाल और गिर जैसी दुधारू गाय खरीद सकेंगे पशुपालक, नई सुविधा शुरू

जागरण संवाददाता, गोरखपुर।नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत संचालित मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में चयनित पशुपालक अब प्रदेश के बाहर के व्यापारियों से साहीवल और गिर नस्ल की दुधारू गाय मंगा सकेंगे। चयनित पशुपालकों का काम आसान करने के लिए एसीएस ने यह व्यवस्था दी है। इससे पहले चयनित पशुपालक को स्वयं प्रदेश के बाहर से गाय लाने की बाध्यता थी।

मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में चयनित किसानों को गुजरात, राजस्थान समेत अन्य प्रदेश से देसी नस्ल की 10 गाय खरीद कर लानी पड़ती है। इसमें उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहां के व्यापारियों से संपर्क करना, गाय का मूल्य तय कर खरीदना और वाहन खोजकर ले आना, उनके लिए कठिन काम हो जाता था।

कई पशुपालकों को गाय खरीदने के लिए कई बार जाना पड़ता था। इससे धन का अपव्यय होता था। वहीं, प्रदेश के हर जिले में पशु मेला लगता है। इसमें दूसरे प्रदेश के व्यापारी अपनी देसी नस्ल की गाय बेचने के लिए आते हैं। पशुपालन विभाग के एसीएस ने योजना में चयनित पशुपालकों के लिए अब यह छूट दी है कि वह यहां के मेले में आने वाले व्यापारियों से संपर्क कर उनसे वहां से गाय मंगा सकते हैं।