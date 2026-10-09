गोरखपुर में मेडिकल स्टोर कर्मी से डंडे के बल पर मोबाइल और नकदी की लूट, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, हाटाबाजार (गोरखपुर)। गगहा क्षेत्र में साऊखोर-असवनपार मार्ग पर बुधवार शाम बाइक सवार बदमाशों ने साइकिल से घर लौट रहे मेडिकल स्टोर कर्मी को डंडे से पीटकर घायल कर दिया। इसके बाद बदमाश उसका मोबाइल फोन और पर्स लूटकर साऊखोर की तरफ फरार हो गए। पर्स में आधार कार्ड और दो हजार रुपये थे। इसी स्थान पर आधे घंटे पहले भी बदमाशों ने एक युवक से लूट का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हो सके थे।

गगहा थाना क्षेत्र की असवनपार पुलिस चौकी अंतर्गत सहुआकोल गांव निवासी कन्हैया पुत्र रामचंद्र बड़हलगंज स्थित एक मेडिकल स्टोर पर नौकरी करता है। रोज की तरह बुधवार शाम वह साइकिल से घर लौट रहा था। अहिरौली गांव के पास चौराहे पर गोलंबर के समीप पहुंचते ही बाइक सवार दो बदमाशों ने उसे रोक लिया।

इसके बाद पीछे बैठा बदमाश बाइक से उतरा और कन्हैया की पीठ, पैर व हाथ पर डंडे से ताबड़तोड़ प्रहार कर उसे घायल कर दिया। फिर उसका मोबाइल फोन और पर्स छीनकर दोनों फरार हो गए। घायल कन्हैया किसी तरह पुलिस चौकी पहुंचा और घटना की जानकारी दी।