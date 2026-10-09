गोरखपुर के सिकरीगंज में विद्युत संविदा लाइनमैन से मारपीट, दबंगों पर कार्रवाई की मांग

डिजिटल डेस्क, जागरण, गोरखपुर। सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत 33/11 केवी हरिहरपुर में कार्यरत विद्युत विभाग के संविदा लाइनमैन सुधां के साथ फील्ड में विभागीय कार्य के दौरान मारपीट और गाली-गलौज का मामला सामने आया है।

पीड़ित लाइनमैन के अनुसार, 04 अक्टूबर 2026 को जब वह अपने विभागीय काम के सिलसिले में फील्ड में गए थे, तब भदारखाश टोला (टोटहिया) निवासी अमित और विकास ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की। घटना के समय पीड़ित ने आपातकालीन सेवा 112 पर पुलिस को सूचना दी थी।