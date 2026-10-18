मौर्य एक्सप्रेस में पानी के लिए हाहाकार, यात्री परेशान, गंदे बेडरोल से भी शिकायत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छपरा, हटिया होते हुए संबलपुर तक जाने वाली 15028 नंबर की मौर्य एक्सप्रेस में पानी के लिए हाहाकार मचा है। एसी थर्ड के बी वन कोच के टायलेट और बेसिन में पानी नहीं आ रहा है। गोरखपुर में बैठने वाले यात्री पानी के लिए परेशान हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है।

यात्रियों ने टीटीई से भी शिकायत की है लेकिन समाचार लिखे जाने तक कोच में पानी की व्यवस्था नहीं हो पायी है। टीटीई रोशन कुमार का कहना है कि यात्री पानी को लेकर उनसे शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज करा दी है। यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है।

ट्रेन रविवार को प्लेटफार्म नंबर दो से अपने नियत समय सुबह 07:15 बजे के आसपास गोरखपुर से रवाना हुई। यात्री निर्धारित सीट व बर्थ पर बैठ गए। कुछ यात्री बेसिन में हाथ-मुंह धाने पहुंचे तो पानी ही गायब था। उन्होंने दूसरा और तीसरा बेसिन भी चेक किया, कहीं भी पानी नहीं आ रहा था। टायलेट को भी चेक किया, टायलेट में भी पानी नहीं आ रहा था।

यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। 57 और 62 नंबर बर्थ पर यात्रा कर रहे यात्री अविनाश कुमार व रीतम आदि यात्रियों ने इसकी शिकायत टीटीई से की। टीटीई ने 07:30 बजे के आसपास यात्रियों की परेशानी को देखते हुए कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज कराई। परेशान यात्री कोच में हंगामा करने लगे।