LPG का नया खेल: कंपनी का पाइप लो, वरना नहीं मिलेगा रसोई गैस सिलिंडर

दुर्गेश त्रिपाठी, गोरखपुर। राप्तीनगर की उपभोक्ता प्रियंका के घर हाकर सिलिंडर लेकर तो पहुंचा, लेकिन उसने डिलीवरी से इन्कार कर दिया। प्रियंका ने कारण पूछा तो बोला कि पहले पाइप लेना होगा। प्रियंका ने बताया कि कुछ महीने पहले ही तो नया पाइप लिया है, अभी इसे बदलने की जरूरत नहीं है।

हाकर ने सवाल किया, क्या पाइप बाजार से लिया है, प्रियंका के हां में जवाब देने के बाद हाकर बोला कि वह पाइप मान्य नहीं होगा, आपको कंपनी का पाइप लेना होगा। कंपनी से पाइप लेने के बाद इसका पूरा ब्योरा आपके अकाउंट नंबर में दर्ज होगा। पांच साल पूरा होने के बाद फिर नया पाइप लेना होगा।

प्रियंका ने पाइप की कीमत पूछी तो हाकर ने बताया कि रेट 190 रुपये है, लेकिन आपको 170 रुपये में मिल जाएगा। प्रियंका ने इन्कार किया तो हाकर सिलिंडर लेकर वापस चला गया और फिर बुकिंग ही निरस्त कर दी। थक-हारकर प्रियंका को पाइप लेना पड़ा। इसके बाद ही सिलिंडर मिल सका।

यह समस्या सिर्फ प्रियंका के सामने ही नहीं आई है, पाइप न लेने वाले ग्राहकों को सिलिंडर न दिए जाने की रोजाना चेतावनी मिल रही है। जिन ग्राहकों ने बाजार से पाइप ले लिया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ग्राहक एजेंसियों पर पहुंचकर अनुरोध कर रहे हैं लेकिन संचालक खुद अपनी मजबूरी बताकर पल्ला झाड़ ले रहे हैं।