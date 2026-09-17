गोरखपुर में लॉरेंस गिरोह असलहा तस्करी: 31 आरोपी नामजद, 26 की तलाश में STF की छह राज्यों में दबिश

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लारेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ एवं रोहित गोदारा गिरोह से जुड़े असलहा तस्करी के मामले में एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट (फर्द) में 31 लोगों को आरोपित बनाया है। इनमें पांच को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि 26 आरोपितों की तलाश में एसटीएफ की टीमें बिहार, मध्यप्रदेश और हरियाणा के अलावा गोरखपुर, कुशीनगर व महराजगंज में दबिश दे रही हैं।

पुलिस के अनुसार लारेंस, रोहित और गोल्डी पहले एक साथ काम करते थे। लेकिन, आपसी दुश्मनी के चलते तीनों ने अपना-अपना गिरोह बना लिया है और असलहा तस्करी का काम करते है। एसटीएफ प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह की तहरीर पर कैंट थाने में दर्ज मुकदमें में पुलिस भी मामले की जांच कर रही है।

एसटीएफ ने सोमवार रात विंध्यवासिनी पार्क के पास से पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को जेल भेजे गए आरोपितों की पहचान श्रेयांश यादव उर्फ बबलू, अजीत यादव, अभिषेक गौड़ उर्फ भेली, अभिषेक प्रजापति उर्फ अभी और राहुल गुप्ता के रूप में हुई है। एसटीएफ के अनुसार, पूछताछ में आरोपितों से 26 अन्य लोगों के नाम लिए हैं।

प्रकाश में आए आरोपितों में बिहार के बेतिया निवासी शशांक पांडेय, मध्यप्रदेश के देवेंद्र सक्सेना और हरियाणा के सुमित कुमार दिलावर समेत गोरखपुर व आसपास के जिलों के लोग शामिल हैं। एसटीएफ प्रभारी के अनुसार, शशांक पांडेय की तलाश में एक टीम उसके बिहार स्थित पैतृक गांव पहुंची है। टीम उसके पुराने संपर्कों और खोराबार थाना क्षेत्र में रहने के दौरान जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। तीन अन्य टीमें शहर और आसपास के जिलों में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

वहीं गिरफ्तार आरोपितों के साथ शामिल फरार चल रहे पांच आरोपितों की तलाश में एसटीएफ और पुलिस की टीम मंगलवार की देर रात महराजगंज जिले में भी गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि दो आरोपित अपने दोस्त के घर ठहरे है। हालांकि टीम के पहुंचने पर दोनों वहां नहीं मिले। इसके अलावा एसटीएफ की टीमें आरोपितों के इंटरनेट मीडिया अकाउंट भी खंगाल रही हैं।

इंस्टाग्राम समेत अन्य प्लेटफार्म पर उनकी गतिविधियों और संपर्कों की पड़ताल की जा रही है। डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों के बीच संपर्क की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।



आरोपितों के मोबाइल फोन और बैंक खातों की जांच

एसटीएफ के अनुसार, गिरफ्तार आरोपितो के मोबाइल फोन और बैंक खातों की जांच हो रही है। पुलिस संपर्क में रहे नंबरों और लेनदेन का मिलान किया जा रहा है। इससे उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश है, जो हथियारों की खरीद-फरोख्त में आरोपितो के संपर्क में रहे। पुराने आर्म्स एक्ट के मामलों में बरामद हथियारों के स्रोत की जानकारी भी मौजूदा जांच से मिलाई जा रही है। टीम यह पता लगा रही है कि गिरफ्तार आरोपितो से हथियार लेने वाले कौन लोग थे और उनके संपर्क आगे किन लोगों से जुड़े थे।