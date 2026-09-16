'चांद छोड़कर चला गया...' WhatsApp स्टेटस लगाकर पति ने की खुदकुशी, दूसरी पत्नी ने भी साथ रहने से कर दिया था इनकार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पत्नी का साथ रहने से इनकार करने के बाद युवक ने मंगलवार रात फंदे से लटककर जान दे दी। इसके पूर्व उसने मेाबाइल फोन के वाट्सएप स्टेटस पर खुद की फोटो के साथ 'चांद मेरा छोड़ कर चला गया, अब जिएं किसके लिए' गाना लगाया था।

यह घटना गुलरिहा थाना क्षेत्र के रामपुर गोपालपुर स्थित गोनरापुरा टोला का है। बुधवार की सुबह फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोनरपुरा टोला निवासी 30 वर्षीय भानु प्रसाद दो भाइयों में छोटा था। दोनों भाई अलग रहते थे। पिता की मृत्यु हो चुकी है और मां भानु के साथ रहती थीं। तीन वर्ष पहले उसकी पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। नवंबर 2025 में भानु ने गुलरिहा क्षेत्र के बूढ़ाडीह निवासी नेहा से दूसरी शादी की थी।