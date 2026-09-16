यूपी की 762 नगरीय निकायों की चमकेगी किस्मत, 33500 करोड़ पाने के लिए अधिकारियों को पूरा करना होगा ये टास्क

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाले अनुदान को हासिल करने की प्रक्रिया अब प्रदेश के नगरीय निकायों को समझाई जाएगी। केंद्र सरकार इसके लिए प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देगी।

18 सितंबर शुक्रवार को तीन चरणों में होने वाली आनलाइन कार्यशाला में नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अधिकारियों को अनुदान के लिए जरूरी शर्तों, प्रक्रिया और तैयारियों की जानकारी दी जाएगी।

16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों में प्रदेश के नगरीय निकायों को 33,500 करोड़ रुपये मिलने हैं। इससे नगरीय निकाय पानी, सफाई, कूड़ा प्रबंधन, नाली और दूसरी स्थानीय सुविधाएं विकसित करेंगे। अनुदान राशि पाने के लिए निकायों को पूरी प्रक्रिया आनलाइन करनी होगी।