कागज पर बदला इतिहास... जनगणना 2027 की अनुदेश पुस्तिका में स्वतंत्रता के वर्ष ही गलत दर्ज

दुर्गेश त्रिपाठी, गोरखपुर। भारत की जनगणना 2027 की अनुदेश पुस्तिका में देश की आजादी का वर्ष गलत बताया गया है। अनुदेश पुस्तिका में देश की आजादी का वर्ष 1942 अंकित है। जबकि देश आजाद हुआ था वर्ष 1947 में। इसके साथ ही पाकिस्तान युद्ध का वर्ष 1964 और बांग्लादेश की मुक्ति का वर्ष 1972 लिखा गया है, जबकि पाकिस्तान युद्ध वर्ष 1965 और बांग्लादेश की मुक्ति वर्ष 1971 लिखा होना चाहिए। जनगणना पुस्तिका पर इस तरह की गलती देख प्रशिक्षण ले रहे अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक भी हैरान हैं।

जनगणना की विधि के लिए 22 अक्टूबर से प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई है। इसके लिए जनसंख्या गणना अनुदेश पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की ओर से प्रकाशित इस पुस्तिका में 171 पृष्ठ तक प्रशिक्षण के तरीके के बारे में बताया गया है।

कापीराइट के साथ लिखा है कि, संगठन की पूर्व अनुमति के बिना इस अनुदेश पुस्तिका के किसी भी भाग/अंश को दोबारा नहीं बनाया जा सकता, किसी पुनर्प्राप्ति प्रणाली (रिट्रीवल सिस्टम) में एकत्रित नहीं किया जा सकता और न ही किसी अन्य रूप/तरीके से जैसे इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोकापी, फोटोकापी रिकार्डिंग या किसी और रूप/तरीके से आगे भेजा जा सकता है।