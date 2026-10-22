गोरखपुर में रामगढ़ताल के सामने बनेंगे 300 लग्जरी फ्लैट, एचपीजीके और गैलेंट ने किया करार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रामगढ़ताल के सामने लग्जरी आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए शहर के दो प्रमुख कारोबारी समूह एचपीजीके इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और गैलेंट ग्रुप ने साझेदारी की है। दोनों समूह पांच एकड़ जमीन पर करीब 300 लग्जरी फ्लैट बनाएंगे। पाम पैराडाइज से सटे इस प्रोजेक्ट में लेक व्यू अपार्टमेंट के साथ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण शुरू होगा।

परियोजना के लिए रविवार को गैलेंट ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक चंद्र प्रकाश अग्रवाल और एचपीजीके ग्रुप के चेयरमैन अतुल सराफ ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। प्रस्तावित परियोजना का निर्माण नौ लाख वर्गफुट क्षेत्र में किया जाएगा।