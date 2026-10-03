गोरखपुर के सुथनी में 60 हजार टन कूड़े का पहाड़, भुगतान न मिलने से ठप हुआ निस्तारण

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सहजनवा के सुथनी में 40 एकड़ क्षेत्र में निर्माणाधीन देश की पहली इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी-कम-लर्निंग सेंटर में फ्रेश वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था फिलहाल बेपटरी हो गई है। निस्तारण का काम कर रही होराइज सल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का करीब 4.50 करोड़ रुपये भुगतान मार्च माह से अब तक लंबित है।

भुगतान नहीं मिलने के कारण फर्म ने 10 सितंबर से निस्तारण का काम बंद कर दिया है। इसके बाद रोज पहुंच रहे 500 टन से अधिक फ्रेश वेस्ट को एक ही स्थान पर एकत्र किया जा रहा है। इससे परिसर में करीब 60 हजार टन कचरे का ढेर खड़ा हो गया है।