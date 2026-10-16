डेफ क्रिकेट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खेलेंगे गोरखपुर के प्रतीक, सूरत में दिखाएंगे अपना दम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर के मूक-बधिर क्रिकेट खिलाड़ी प्रतीक राज चौधरी अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। उनका चयन उत्तर प्रदेश डेफ क्रिकेट टीम में हुआ है। वह 26 अक्टूबर से एक नवंबर तक गुजरात के सूरत में आयोजित होने वाली 10वीं टी-20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप फार डेफ में प्रदेश की ओर से खेलेंगे।

उत्तर प्रदेश डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के महासचिव आशीष बाजपेयी के अनुसार, राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रदेश की 14 सदस्यीय टीम का चयन पूरा हो गया है। टीम की कमान सुल्तानपुर के आकाश सिंह को सौंपी गई है। आगरा के संदीप कुमार मुख्य कोच और कानपुर के आशीष बाजपेयी कोच की भूमिका निभाएंगे।