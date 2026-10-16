'सपा ज्वाइन कर लिए क्या...' सांसद रविकिशन का तंज हुआ सच, अब अखिलेश संग BJP पार्षद की तस्वीर वायरल

आशुतोष मिश्र, गोरखपुर। अखिलेश यादव के साथ भाजपा पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी "सोनू" की भेंट की फोटो गुरुवार को प्रसारित हुई, तो सियासी हलके में उन्हें लेकर कयासबाजी का दौर शुरू हो गया। पिछले दिनों शहर में जलभराव को लेकर सांसद रविकिशन से उनकी गरमागरम बहस का आडियो प्रसारित हुआ था, जिसमें रविकिशन बोलते सुनाई दे रहे थे- 'पार्षद जी...सपा ज्वाइन कर लिए क्या?' फिर दोनों में तीखीं बहस हुई थी।

प्रसारित वीडियो का संज्ञान लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी विनाेद तावड़े ने उन्हें मिलने के लिए दिल्ली बुलाया था। अब अखिलेश यादव को बुके भेंट करते विश्वजीत की फोटो प्रसारित होने के बाद लोगों को रविकिशन की यह बात भी याद आ रही है। फिलहाल भाजपा पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी अभी सपाई तो नहीं हुए हैं, लेकिन इसमें बस औपचारिकता ही शेष है।

इस फोटो के बारे में पूछने पर वह बताते हैं कि बुधवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भेंट हुई थी, जिसकी फोटो गुरुवार को प्रसारित हुई। उनके साथ 2027 की तैयारी पर बात हुई। दो-चार दिन में अधिकारिक तौर पर सपा की सदस्यता भी ले लेंगे।



बहस के बाद से बदली दिखी राह

बेतियाहाता वार्ड के पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी, रविकिशन संग हुई बहस के बाद से पार्टी लाइन से अलग राह पर नजर आने लगे थे। पिछले दिनों सपा के शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी डा. संजयन त्रिपाठी के चुनाव कार्यालय में बैठे उनकी तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई थी। इससे उनके सपा में जाने की अटकलें तेज हो गई थीं।