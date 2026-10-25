गोरखपुर में गोड़धोइया नाला होगा 15 मीटर चौड़ा, जल निगम जल्द शुरू करेगा काम

दुर्गेश त्रिपाठी, गोरखपुर। बिछिया क्षेत्र में गोड़धोइया नाला की चौड़ाई 15 मीटर होगी। डेढ़ किलोमीटर लंबाई में नाला रामगढ़ताल के किनारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक जाएगा। नाला निर्माण पर जल निगम 92 करोड़ रुपये खर्च करेगा। बिछिया से पहले गोड़धोइया नाला की चौड़ाई नौ मीटर है। नाला की चौड़ाई बढ़ने से वर्षा के समय तेज गति से पानी आने पर ओवरफ्लो होने की आशंका खत्म हो जाएगी।

गोड़धोइया नाला बाबा राघवदास मेडिकल कालेज के पीछे से शुरू होकर रामगढ़ताल तक जाता है। नाला की कुल लंबाई 9.7 किलोमीटर है। जल निगम ने नाला का निर्माण कराया है। मेडिकल कालेज के पीछे से हरसेवकपुर नंबर एक, जेल बाईपास होते हुए नाला का निर्माण बलिदानी शिव सिंह छेत्री की प्रतिमा के पीछे बिछिया जाने वाले रास्ते की पुलिया तक हुआ है। इसके आगे का निर्माण द्वितीय चरण में प्रस्तावित था।