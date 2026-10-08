गोरखपुर-फैजाबाद MLC चुनाव: एक सीट पर 17 दावेदार, पति-पत्नी आमने-सामने; दिलचस्प होगा मुकाबला

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में एक रोचक संयोग सामने आया है। मऊ निवासी संगीता सिंह और उनके पति अजीत कुमार सिंह ने एक-दूसरे के खिलाफ नामांकन किया है। बुधवार को जांच में दोनों के पर्चे वैध पाए गए। अब नौ अक्टूबर को नाम वापसी के दिन पता चलेगा कि दोनों में से कोई अपना नाम वापस लेता है या दोनों चुनाव मैदान में बने रहते हैं। यदि दोनों में से किसी एक ने नाम वापस नहीं लिया तो शिक्षक एमएलसी का यह चुनाव पति-पत्नी के बीच मुकाबले के कारण भी खास हो जाएगा।

29 सितंबर से छह अक्टूबर तक चली नामांकन प्रक्रिया में कुल 19 प्रत्याशियों ने 38 सेट में पर्चे दाखिल किए थे। बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच में दो प्रत्याशियों मनोज कुमार और चंद्रशेखर के पर्चे खारिज कर दिए गए। रिटर्निंग आफिसर एवं कमिश्नर इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि दोनों प्रत्याशियों ने मतदाता सूची से का प्रमाणित प्रपत्र जमा नहीं किया था।

नामांकन के दिन ही उन्हें नोटिस देकर बुधवार सुबह 11 बजे पर्चों की जांच शुरू होने से पहले प्रपत्र उपलब्ध कराने का अवसर दिया गया था, लेकिन तय समय तक दोनों संबंधित प्रपत्र नहीं दे सके। इसके चलते उनके नामांकन निरस्त कर दिए गए। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान प्रेक्षक अभय भी मौजूद रहे।