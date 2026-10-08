गोरखपुर में कांग्रेस का 'काला दिवस' प्रदर्शन, सपा रही दूर और कांग्रेसी भी नहीं जुटे भरपूर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने और दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं को जंतर-मंतर पर जाने से रोकने का कांग्रेसी दमदारी से विरोध नहीं कर सके। अखिलेश यादव के हिरासत में लिए जाने के और गठबंधन की संभावनों के बाद भी सपा नेता कांग्रेसियों के साथ विरोध में नहीं खड़े हुए।

कांग्रेसी भी बमुश्किल 50 ही आए और ज्ञापन लिए जाने का इंतजार करते रहे। यह संख्या तब है जब जिला के साथ ही महानगर कांग्रेस कमेटी ने भी धरना में हिस्सा लिया। यदि सिर्फ महानगर के ही सभी वार्डोंं के अध्यक्ष आ जाते तो संख्या 80 से ज्यादा होती क्योंकि महानगर में वार्ड की संख्या 80 है।

राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिए जाने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने जाने की मांग को लेकर कांग्रेस नेतृत्व ने गुरुवार को काला दिवस मनाने के लिए सभी को निर्देश दिए थे। दोपहर तकरीबन 12 बजे कांग्रेसी नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में पहुंचे और धरना देना शुरू किया।