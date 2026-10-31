सर्दियां आते ही बदलेगी गोरखपुर चिड़ियाघर में जानवरों की डाइट, शाकाहारी जीवों को मिलेगा गुड़ और गन्ना

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर) के वन्यजीवों के खानपान में आज से बदलाव होगा। ठंड में जानवरों के शरीर का तापमान गिरने से पाचन क्षमता व शारीरिक गतिविधियों पर असर पड़ता है। ऐसे में चिड़ियाघर प्रशासन उनके स्वास्थ्य व पोषण का ध्यान रखते हुए भोजन की मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव करता है। वहीं, अधिक ठंड पड़ने पर उनके सेल से बाहर निकालने के समय को भी बदला जाता है।

ठंड में मांसाहारी जानवरों के भोजन में वृद्धि की जाती है। बाघ को 12 की जगह 14 किलोग्राम मांस दिया जाता है। तेंदुआ और लकड़बग्घा को अभी चार किलोग्राम मांस दिया जा रहा है। एक नवंबर से इन्हें पांच से छह किलोग्राम तक मांस दिया जाएगा।

सियार का आहार एक से बढ़ाकर डेढ़ किलोग्राम और लोमड़ी को एक किलोग्राम मांस दिया जाएगा। अभी इन्हें आधा किलोग्राम दिया जा रहा है। वहीं, भालू को सब्जियों व फलों के साथ ही शहद दिया जाएगा। इसकी मात्रा 50 से 100 ग्राम तक होगी। इसके अलावा सांप घर में रह रहे विभिन्न प्रकार के सांपों को 25 दिन में चूहा और खरगोश दिया जाएगा। मगरमच्छ व घड़ियाल को 20 दिन में मछलियां दी जाएंगी।