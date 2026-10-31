गोरखपुर में 1 नवंबर को CM योगी करेंगे 59.44 करोड़ के रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण, 7 साल में जिले को मिलेगा 15वां पुल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को जब चौरी चौरा में रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे तो वह सात साल में जिले को 15वां सेतु जनता को समर्पित कर चुके होंगे। अब तक लोकार्पित 14 ओवरब्रिज व फ्लाईओवर पर 1215 करोड़ 39 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। चौरी चौरा में ओवरब्रिज के निर्माण पर 59 करोड़ 44 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

भोपा बाजार रेल समपार फाटक पर ओवरब्रिज के निर्माण से क्षेत्रवासियों और दैनिक यात्रियों को वर्षों पुरानी जाम की गंभीर समस्या से निजात मिल जाएगी। रेलवे क्रासिंग बंद होने के चलते लगने वाली लंबी कतारों और समय की बर्बादी पर अब पूर्ण विराम लगेगा, जिससे स्थानीय व्यापार, आपातकालीन सेवाओं और सामान्य आवागमन को सुगम गति मिलेगी।