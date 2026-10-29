गोरखपुर चिड़ियाघर में दर्शकों ने तोड़े जानवरों के स्टैच्यू, प्रशासन ने जारी किया वीडियो

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर) में घूमने आने वाले कुछ दर्शकों की हरकतों से यहां की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। चिड़ियाघर परिसर में विभिन्न जानवरों के बनाए गए स्टैच्यू क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं।

इन स्टैच्यू को चिड़ियाघर की सुंदरता बढ़ाने और दर्शकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से लगाया गया था। अब इनके टूटने के बाद चिड़ियाघर प्रशासन ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित कर लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। साथ ही क्षतिग्रस्त स्टैच्यू की मरम्मत कराने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है।

चिड़ियाघर के वन्यजीवों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। यहां आने वाले बच्चों व परिवारों के लिए पत्थर से बनाए गए जानवरों के स्टैच्यू भी आकर्षण का केंद्र होते हैं। परिसर में अलग-अलग जानवरों की आकृतियां बनाई गई हैं, जिनके साथ दर्शक तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। हालांकि, कुछ दर्शकों की ओर से इन स्टैच्यू को नुकसान पहुंचाया गया है।