गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पर बड़ा एक्शन, 18 छात्र निलंबित और भारी जुर्माना

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कालेज में जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग करने के मामले में कालेज प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एमबीबीएस 2026 बैच के छात्रों के साथ रैगिंग के आरोप में 18 सीनियर छात्रों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कार्रवाई की जद में एमबीबीएस 2025 बैच के 16 छात्र और दो इंटर्न आए हैं। एमबीबीएस छात्रों को एक-एक सप्ताह के लिए निलंबित किया गया है, जबकि दोनों इंटर्न को एक महीने तक निलंबित रखने के साथ अतिरिक्त ट्रेनिंग करने का निर्देश दिया गया है।

रैगिंग का यह मामला अक्टूबर के पहले सप्ताह में सामने आया था। किसी व्यक्ति ने इसकी शिकायत राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के एंटी रैगिंग सेल से की थी। शिकायत मिलने के बाद कालेज प्रशासन ने जांच शुरू कराई। एंटी रैगिंग स्क्वायड ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ मौके पर भी पड़ताल की। जांच के आधार पर 18 सीनियर छात्रों को चिह्नित किया गया। पिछले सप्ताह हुई एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक में आरोपित छात्रों के अभिभावकों को बुलाने पर भी सहमति बनी थी।