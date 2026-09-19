गोरखपुर में शादी की तैयारियों के बीच युवक ने की आत्महत्या, परिवार में पसरा मातम

जागरण संवाददाता,बांसगांव, (गोरखपुर)। घर में बेटे के विवाह की तैयारियों को लेकर बातचीत चल रही थी। दो दिन बाद लड़की पक्ष के लोगों को विवाह की बात आगे बढ़ाने के लिए घर आना था, लेकिन शनिवार को परिवार में खुशियों की जगह मातम पसर गया। बांसगांव के जयंतीपुर गांव में 18 वर्षीय विशाल कुमार का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। आत्महत्या के पीछे क्या वजह रही, अभी इसका पता नहीं चल सका है।

जयंतीपुर निवासी रामकिशुन के दो बेटे और दो बेटियों में विशाल सबसे छोटा था। पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं, जबकि विशाल मजदूरी कर परिवार की मदद करता था। परिजनों के अनुसार उसका विवाह तय करने को लेकर बातचीत चल रही थी। लड़की पक्ष के लोगों के दो दिन बाद घर आने की तैयारी थी।