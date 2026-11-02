गोरखपुर में दोस्तों के घर रात में रुका युवक, सुबह अस्पताल में मिली मौत की खबर

संवाद सूत्र, चरगावा (गोरखपुर)। शाहपुर इलाके में दोस्तों के साथ रात रुके 18 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सोमवार सुबह उसके दोस्त ने फोन कर स्वजन को बताया कि अजीत सीढ़ी से गिर गया है और उसे सदर अस्पताल पहुंचने को कहा। मां अस्पताल पहुंची तो बेटे की मौत हो चुकी थी। मृतक की मां ने दोस्तों पर हत्या करने का आरोप लगाया है।

बिहार के गोपालगंज निवासी विजय मिश्रा शाहपुर इलाके के सरस्वतीपुरम कालोनी, लेन नंबर एक में किराये पर रहते है। वह मजदूरी करते है, जबकि उनकी पत्नी रेनू मिश्रा घरों में खाना बनाने और बर्तन साफ करने का काम करती हैं। उनका 18 वर्षीय बेटा अजीत मिश्रा जेल बाईपास रोड स्थित एक दुकान पर काम करता था।

रेनू मिश्रा के मुताबिक, रविवार दोपहर बाद अजीत बिछिया हनुमान मंदिर के पास रहने वाले अपने दोस्त के घर गया था। वहां रात में दोस्तों के साथ रहा और खाना-पीना भी किया। सोमवार सुबह पांच बजे दोस्त का फोन आया कि अजीत सीढ़ी से गिर गया है। उसे सदर अस्पताल बुलाया गया। वहां पहुंचने पर अजीत की मौत की जानकारी हुई।