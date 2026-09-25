UP Weather Today: गोरखपुर में बदला मौसम का मिजाज, तीन दिन तक बरसते रहेंगे बादल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मौसम ने गुरुवार को जैसे करवट ली, सुबह से ही उसका प्रभाव आसमान में दिखने लगा। काले बादलों ने सूरज को ढक लिय। रुक-रुककर होती रिमझिम वर्षा ने वातावरण में ठंडक घोल दी। दिन में कई बार जब वर्षा ने रफ्तार पकड़ी तो हवा ने भी उसका साथ दिया और तापमान को गिरा दिया। देर रात तक वर्षा का सिलसिला चलता रहा। अचानक बदले इस मौसम से लोगों को सितंबर में ही ठंड की दस्तक महसूस हुई।

गुरुवार को अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ। बुधवार के मुकाबले दोनों तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। वातावरण में नमी 97 प्रतिशत तक पहुंचने से तापमान से कम की ठंड का अहसास हुआ।

मौसम विभाग के मानक पर बुधवार शाम से गुरुवार शाम तक 28.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना निम्न वायुदाब क्षेत्र मौसम में आए इस बदलाव की वजह है। यह वायुमंडलीय गतिविधि उड़ीसा की ओर बढ़ रही है और इसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में दिखाई दे रहा है। बादलों और नमी से भरी हवाओं ने तापमान को सामान्य से नीचे गिरा दिया है।