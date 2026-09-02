गोरखपुर में उमस भरी गर्मी से मिली राहत, अगले कुछ दिन और बरसेंगे बादल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीते सप्ताह भर से उमस भरी गर्मी झेल रहे लोगों के लिए अगस्त जाते-जाते राहत की सौगात दे गया। सितंबर की शुरुआत भी मौसम के लिहाज से उम्मीद भरी रही। आसमान में बादलों ने मजबूती से डेरा जमाए रखा।

धूप को खुलकर निकलने का मौका नहीं मिला और बीच-बीच में हो रही वर्षा मौसम की तपिश को शांत करती रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन-चार दिन तक मौसम का यही रुख बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मानक पर सोमवार सुबह से मंगलवार सुबह तक 46.9 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। इसका असर तापमान पर भी साफ दिखाई दिया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 32.8 और न्यूनतम 25.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान में बीते दिन की तुलना में करीब ढाई और न्यूनतम में डेढ़ डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।