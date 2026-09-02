प्रोजेक्ट अलंकार: इटावा और गोरखपुर के 8 एडेड स्कूलों की बदलेगी सूरत, 3.99 करोड़ रुपये स्वीकृत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत इटावा के एक और गोरखपुर के सात अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक (एडेड) विद्यालयों में भवनों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण और अन्य अवस्थापना सुविधाओं का काम कराया जाएगा।

इसके लिए शासन से कुल लागत के 75 प्रतिशत के रूप में 3.99 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को मंजूरी मिल गई है। इसमें से पहली किश्त के रूप में 1.59 करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति दी गई है। शासन की ओर से शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को भेजे गए आदेश के अनुसार इन आठ विद्यालयों के कार्यों की कुल स्वीकृत लागत 5.32 करोड़ रुपये है।