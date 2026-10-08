UP Weather: गोरखपुर में बारिश के बाद बादलों ने रोकी धूप, ठंड ने दी दस्तक

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दो दिन पहले से बदला मौसम का रुख तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। सुबह से आसमान में बादल डेरा डाले रहे और दोपहर व शाम को गरज-चमक के साथ दो बार वर्षा हुई।

इससे गर्मी पर ब्रेक लग रहा और दो दिन से जारी तापमान में गिरावट का सिलसिला आगे बढ़ा। तीन दिन में अधिकतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस गिरकर 30.7 के आंकड़े तक पहुंच गया। न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ।

बादलों की छांव और वर्षा के कारण दिन में गर्मी पिछले पांव पर नजर आई। रात में भी ठंडक बढ़ी। आर्द्रता 81 से 92 प्रतिशत रहने से लोगों को रिकार्ड तापमान से भी कम की गर्मी का अहसास हुआ। हवा का साथ पाकर भी मौसम ने गर्मी को पीछे धकेला।