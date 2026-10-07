अयोध्या और पास का जिलों में अचानक खराब हुआ मौसम, दिन में ही अंधेरा और रात का अहसास

डिजिटल डेस्क, लखनऊ: रामनगरी अयोध्या के साथ ही बलरामपुर और गोंडा जिले में बुधवार को दोपहर में मौसम अचानक खराब हो गया। यहां पर तेज हवाओं के साथ अचानक घने बादल छा गए और थोड़ी देर में बारिश होने लगी।

अयोध्या में तेज हवाओं के साथ अचानक तेज बरसात शुरू हुई। इसके बाद तो दिन में ही रात जैसा दृश्य हो गया। लोग काफी भीग भी गये और सड़कों पर पानी दिखने लगा। दुकानों के शटर भी आधे गिर गये।