गोरखपुर में कई मतदान केंद्रों पर वोटर बनने की होड़, कहीं रही खामोशी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर शनिवार को कहीं उत्साह दिखा तो कहीं बूथों पर अपेक्षाकृत खामोशी रही। अभियान के तहत जिले के सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाए गए। कई मतदान केंद्रों पर नए और युवा मतदाता बनने के लिए पहुंचे, वहीं छूटे हुए नामों को सूची में शामिल कराने के लिए भी आवेदन किए गए।

अभियान में कुल 18,985 फार्म प्राप्त हुए। इनमें सबसे अधिक 16,618 आवेदन नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए फार्म-6 के रूप में आए। नाम हटाने के लिए 1,256 फार्म-7 और मतदाता सूची में संशोधन के लिए 1,111 फार्म-8 जमा किए गए।