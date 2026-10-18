गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ घाट के मुख्य द्वार का निर्माण फिर होगा शुरू, दीपावली से पहले पूरा करने का लक्ष्य

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राप्ती तट पर स्थित महायोगी गुरु गाेरक्षनाथ घाट के मुख्य द्वार का निर्माण फिर शुरू होगा। बाढ़ के कारण तकरीबन एक महीने से काम ठप हो गया है। अब सिंचाई विभाग ने निर्माण कर तेजी से पूरा कराएगा। दीपावली के पहले काम पूरा कराने पर जोर है।

दीपावली पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ घाट पर दीपोत्सव और छठ पर्व पर महिलाएं बड़ी संख्या में पूजा करने पहुंचती हैं। हालांकि, गजीबो पर अभी निर्णय नहीं लिया जा सका है। सिंचाई विभाग को आइआइटी बीएचयू और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की रिपोर्ट का इंतजार है।