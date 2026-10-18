गोरखपुर में SSP ने चलाया तबादला एक्सप्रेस, निरीक्षक समेत 20 उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदले

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एसएसपी डा. कौस्तुभ ने एक निरीक्षक समेत 20 उपनिरीक्षक के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। शुक्रवार देर रात करीब तीन बजे तबादला सूची जारी की गई। इसमें डीसीआरबी, पुलिस लाइन, पीआरओ सेल के साथ ही अलग-अलग थानों में तैनात पुलिसकर्मियों को नई जिम्मेदारी दी गई है।

निरीक्षक विजय कुमार सिंह को डीसीआरबी से डायल 112 भेजा गया है। पुलिस लाइन में तैनात उपनिरीक्षक आनंद कुमार गुप्ता को गुलरिहा थाने में तैनाती मिली है। चौरी चौरा थाने में तैनात राजू रंजन सिंह को झंगहा थाने की गोबड़ौर चौकी का प्रभारी बनाया गया है।