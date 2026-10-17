सलाखों के पीछे हुनर की रोशनी, गोरखपुुर में 21 महिला बंदियों को मिलेगा ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण,रिहाई के बाद बनेंगी आत्मनिर्भर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जेल की सलाखों के पीछे अब हुनर संवारने की तैयारी है। जिला कारागार में निरुद्ध 21 महिला बंदी ब्यूटी पार्लर चलाने का प्रशिक्षण लेकर अपने भविष्य की नई राह तैयार करेंगी। मिशन शक्ति अभियान के तहत शनिवार से शुरू हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषज्ञ उन्हें सौंदर्य प्रसाधनों के इस्तेमाल से लेकर ब्यूटी पार्लर से जुड़ी व्यावहारिक बारीकियां सिखाएंगे। मकसद सिर्फ हुनर सिखाना नहीं, बल्कि रिहाई के बाद उन्हें रोजगार का ऐसा विकल्प देना है, जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

जिला कारागार में इस समय 90 महिला बंदी निरुद्ध हैं। इनमें से 21 ने प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण कराया है। रोटरी क्लब गोरखपुर यूफोरिया की ओर से आयोजित यह प्रशिक्षण पूरी तरह निश्शुल्क है। इसके लिए जरूरी सामग्री भी संस्था उपलब्ध करा रही है। 15 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में महिलाओं को ब्यूटी पार्लर, श्रृंगार और सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित जानकारी देने के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

प्रशिक्षण पूरा करने के बाद महिलाएं ब्यूटी पार्लर में काम करने या अपनी परिस्थितियों के अनुसार स्वरोजगार शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ा सकती हैं। इससे रिहाई के बाद रोजगार तलाशने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने और समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडेय ने बताया कि महिला बंदियों को रोजगार से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण शुरू कराया गया है। हुनर सीखने से उन्हें रिहाई के बाद अपने जीवन को नए सिरे से व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है।