गोरखपुर सीएमओ डॉ. राजेश झा का तबादला, स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक फेरबदल के तहत गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. राजेश झा का भी स्थानांतरण हो गया है। उन्हें महानिदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं में राज्य क्षय रोग अधिकारी के पद पर नई तैनाती दी गई है। हालांकि, गोरखपुर में अभी नए सीएमओ की नियुक्ति नहीं हुई है। उनके स्थान पर किसी अधिकारी की तैनाती नहीं होने से पद रिक्त रहेगा।

इसके अलावा डॉ. बद्री प्रसाद को अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मंडल बनाया गया है। डॉ. शलभ मोहन को जिला महिला अस्पताल और डॉ. संजय कुमार वर्मा को जिला चिकित्सालय गोरखपुर का प्रमुख अधीक्षक नियुक्त किया गया है।