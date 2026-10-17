गोरखपुर में घी, चायपत्ती, काली मिर्च से चने तक... मिलावट का जाल; ऐसे पहचानें असली और नकली का अंतर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। घी से लेकर चायपत्ती, काली मिर्च, चना और मिठाइयों तक मिलावट का जाल फैला है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की कार्रवाई में गोरखपुर में अलग-अलग मौकों पर ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर 400 किलोग्राम से अधिक नकली घी, करीब 4.77 क्विंटल मिलावटी काली मिर्च और प्रतिबंधित सिंथेटिक रंग वाला 30 टन भुना चना पकड़ा जा चुका है। चायपत्ती में कृत्रिम रंग मिलाने और मिठाइयों में मिलावट के मामले भी सामने आए हैं।

इन सारी मिलावटखोरी के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग भी सक्रिय है। नवरात्र से दीपावली तक चलाए जा रहे अभियान के दौरान कुट्टू के आटे के अलावा पूजा घी, पतंजलि घी और पूजा के तेल का नमूना लिया गया। संदिग्ध गुणवत्ता एवं मानकों के उल्लंघन की आशंका में करीब 50 हजार की सामग्री जब्त की गई है।

वहीं, होली से अब तक 283 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए हैं। मिलावट और मानकों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में करीब 70 लाख रुपये मूल्य का सामान जब्त किया गया है, जबकि 8.69 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

ये आंकड़े बताते हैं कि कार्रवाई के बावजूद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान समय में नवरात्र से लेकर दीपावली तक विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है।



चायपत्ती में जूत्ते का पालिश का रंग, काली मिर्च में रंगकर पपीते के बीज

चौरीचौरा में किराये के मकान में ब्रांडेड कंपनियों के नाम वाले नकली रैपर और डिब्बों में घटिया घी पैक करने का मामला पकड़ा गया था। कार्रवाई में 400 किलोग्राम से अधिक घी जब्त किया गया। तिवारीपुर क्षेत्र के मोहनलालपुर स्थित गोदाम में छापेमारी के दौरान करीब 4.77 क्विंटल मिलावटी साबुत काली मिर्च मिली। इसमें पपीते या अन्य फलों के बीजों को काले रंग में रंगकर असली काली मिर्च के साथ मिलाया जा रहा था।

गोरखपुर के रास्ते दूसरे जिलों में भेजे जा रहे करीब 30 टन भुने चने की खेप में प्रतिबंधित सिंथेटिक डाई ओरामीन-ओ मिलने पर उसे सीज किया गया था। इसके अलावा खुले में बिकने वाली चायपत्ती में कृत्रिम रंग मिलाने के मामले भी पकड़े गए। इंदिरा बाल विहार, शास्त्री चौक और सड़क किनारे की दुकानों पर हुई कार्रवाई में ऐसी चायपत्ती मिली, जो पानी में डालने पर तेजी से रंग छोड़ती थी।



मिठाई, खोवा और तेल में मिलावट से लेकर मानक से खिलवाड़

त्योहारों के दौरान चौरीचौरा और हाईवे क्षेत्र में मिलावटी मिठाई तथा नकली मावा पकड़े जाने की कार्रवाई भी हुई है। अलग-अलग मामलों में 600 से 750 किलोग्राम तक मिलावटी मिठाई और नकली मावा पकड़ा गया। लालडिग्गी क्षेत्र में सास और चटनी बनाने वाली इकाइयों में मानकों के विपरीत रंगों के इस्तेमाल पर भी कार्रवाई हुई। होटलों और रेस्टोरेंट में खाद्य तेल को बार-बार गर्म कर इस्तेमाल करने के मामले जांच के दायरे में आए हैं।