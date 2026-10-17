गोरखपुर विश्वविद्यालय में अब एक क्लिक पर मिलेंगे देश-दुनिया के शोध, इन्फ्लिबनेट से समृद्ध होगी पढ़ाई

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में शोध और अध्ययन को डिजिटल संसाधनों से जोड़ने की दिशा में पहल की गई है। विश्वविद्यालय के केंद्रीय ग्रंथालय एवं यूजीसी-इन्फ्लिबनेट सेंटर, गांधीनगर के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को ‘इन्फ्लिबनेट सर्विसेज एंड ओएनओएस’ विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

कुलपति प्रो. केपी सिंह ने इसका उद्घाटन करते हुए शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों से इन्फ्लिबनेट की विभिन्न सेवाओं का अधिकाधिक उपयोग करने पर जोर दिया। कार्यशाला के लिए 729 लोगों ने आनलाइन पंजीकरण कराया, जबकि सभागार में साढ़े तीन सौ से अधिक प्रतिभागी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि ओएनओएस (वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन), शोध-चक्र, विद्वान डाटाबेस, शोध शुद्धि और शोधगंगा जैसी सुविधाएं शोध एवं अध्ययन के स्तर को बेहतर बनाने में उपयोगी हैं। इनके प्रभावी उपयोग से विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण सशक्त होगा और शिक्षकों तथा शोधार्थियों को नवीनतम शोध साहित्य तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।