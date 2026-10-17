गोरखपुर में मां कोटेदार, बेटा प्रधान, कम राशन का विरोध तो मिलती फटकार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भटहट ब्लाक के जैनपुर गांव में राशन वितरण में धांधली, घटतौली और विरोध करने पर ग्राम प्रधान द्वारा कार्डधारकों से अभद्रता की पुष्टि हुई है। आपूर्ति विभाग ने कोटे की दुकान का अनुबंध निलंबित कर दिया है। कोटे की दुकान सैकुन निशा के नाम से है और उनका बेटा वाजिद अली ग्राम प्रधान है।

गेहूं की जगह ज्यादातर कार्डधारकों को चावल दिया जाता था और जबरदस्त घटतौली की जाती थी। अन्त्योदय कार्डधारकों को हर तीन महीने पर मिलने वाली तीन किलोग्राम चीनी का भी रेट ज्यादा लिया जाता था। 18 रुपये प्रति किलोग्राम की जगह कार्डधारकों से 20 रुपये प्रति किलोग्राम लिए जाते थे।

जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि ग्राम जैनपुर की कोटेदार सैकुन निशा की कोटे की दुकान तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। कोटेदार को निर्देश दिया गया है कि वह एक सप्ताह के भीतर जुलाई, अगस्त और सितंबर की सभी योजनाओं के खाद्यान्न स्टाक रजिस्टर सहित अपना लिखित स्पष्टीकरण कार्यालय में प्रस्तुत करें। कार्डधारकों को असुविधा न हो, इसके लिए निलंबित दुकान को उसी गांव के दूसरे कोटेदार रंजीत कुमार निषाद की दुकान से सम्बद्ध कर दिया गया है।



यह है मामला

जैनपुर निवासी नेबूलाल गुप्ता ने कोटे की दुकान में अनियमितता की तीन सितंबर को शिकायत की थी। इसके बाद पूर्ति निरीक्षकों की टीम ने 27 सितंबर को गांव में जाकर जांच की थी। जांच रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को कटौती कर राशन देने व ई-पाश मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद दूसरे तराजू से तौल कर घटतौली का मामला सामने आया था।