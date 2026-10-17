गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग करने हॉस्टल पहुंचे सीनियर छात्र, प्राचार्य ने लगाई फटकार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कालेज के राजेंद्र हास्टल में जूनियर एमबीबीएस छात्रों की रैगिंग करने पहुंचे करीब छह सीनियर छात्रों को शिक्षकों ने पकड़ लिया। चार दिन पुरानी बताई जा रही इस घटना की सूचना मिलने पर प्राचार्य डा. धर्मेन्द्र कुमार समेत कई शिक्षक हास्टल पहुंच गए। जूनियर छात्रों के सामने ही प्राचार्य ने सीनियर छात्रों को कड़ी फटकार लगाई। शिक्षकों की सख्ती के बाद सीनियर छात्रों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए शिक्षकों और जूनियर छात्रों से माफी मांगी।

बीआरडी मेडिकल कालेज के राजेंद्र हास्टल में एमबीबीएस 2026 बैच के नए छात्र रहते हैं। इनका प्रवेश करीब 15 दिन पहले ही हुआ है। बताया जा रहा है कि एमबीबीएस 2025 बैच के लगभग छह सीनियर छात्र जूनियरों की रैगिंग करने के उद्देश्य से हास्टल पहुंचे थे। इस पर हास्टल के सुरक्षा गार्ड ने एंटी रैगिंग स्क्वाड को सूचना दी। जानकारी मिलते ही प्राचार्य समेत कई शिक्षक मौके पर पहुंच गए।