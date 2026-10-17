गोरखपुर एम्स में बड़ा एक्शन, ईमेल का जवाब न देने पर सहायक प्रोफेसर निलंबित

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एम्स के सहायक प्रोफेसर डा. बृजनंदन गुप्ता को ई मेल का जवाब न देने पर निलंबित कर दिया गया है। कार्यकारी निदेशक डा. विभा दत्ता ने कार्रवाई की पुष्टि की। हालांकि उन्होंने कहा कि इस संबंध में संस्थान के अध्यक्ष डा. (प्रोफेसर) हेमंत कुमार ही जानकारी दे पाएंगे।

उन्होंने ही कार्रवाई का आदेश जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार सहायक प्रोफेसर से तीन और चार अक्टूबर को भेजे गए एक ईमेल पर जवाब मांगा गया था। आरोप है कि इसको लेकर उन्होंने अनुशासनहीनता की। ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया। इस वजह से उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। वह पूर्व में भी संस्थान में उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था और प्रशासनिक फैसलों को लेकर सवाल उठा चुके हैं।

नवंबर 2022 में फेस रिकाग्निशन सिस्टम से हाजिरी अनिवार्य किए जाने के बाद उन्होंने ईमेल भेजकर कई प्रश्न पूछे। तब यह मामला काफी चर्चा में रहा। एम्स के दो उच्चाधिकारियों की शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयोग से की गई है। इस मामले में भी जांच चल रही है।