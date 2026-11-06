गोरखपुर में पुराने बकाये पर ब्याज और अर्थदंड माफी का मौका, तीन महीने चलेगी योजना

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। वैट अवधि के पुराने बकायेदार व्यापारियों को ब्याज और अर्थदंड से छूट पाने का मौका मिला है। प्रदेश सरकार की ब्याज माफी योजना 16 अक्टूबर से लागू हो चुकी है। यह योजना तीन महीने तक चलेगी। इसके तहत 31 दिसंबर 2025 तक के पुराने बकाये का मूलधन जमा करने पर श्रेणीवार ब्याज और अर्थदंड में छूट मिलेगी।

योजना के प्रति व्यापारियों को जागरूक करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गुरुवार को राज्य कर विभाग की ओर से खजांची चौराहे स्थित एक होटल में व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता डिप्टी कमिश्नर शशि भूषण त्रिपाठी ने की। उन्होंने बताया कि वैट, व्यापार कर, बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन एवं आमोद-प्रमोद कर और केंद्रीय बिक्री कर के पुराने बकाये इस योजना के दायरे में आएंगे।