जागरण एजेंडा: गोरखपुर में चार साल में बढ़ गए दस हजार ई-रिक्शा, फाइलों में बनते रहे रूट

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। कोर्ट ने यूं ही नहीं ई-रिक्शा के बेतहाशा बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। गोरखपुर में ही महज चार साल में करीब दस हजार ई-रिक्शा बढ़े हैं। वर्ष 2023 में परिवहन विभाग में 8500 ई- रिक्शा पंजीकृत थे। आज 18 हजार पार कर गए हैं। ई-रिक्शा बढ़ने के साथ महानगर में राह चलना मुश्किल होता गया।

ई-रिक्शा जाम के कारण बनते गए। हर पल दुर्घटनाओं को दावत देते रहे। पर्यावरण प्रदूषित होता रहा, लेकिन संबंधित विभागों और अधिकारियों की तंद्रा नहीं टूटी। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस उदासीन बनी रही। उनकी फाइलों में ई-रिक्शा के रूट और जोन बनते रहे। पांच साल हो गए, लेकिन फाइलों से बाहर नहीं निकल पाए। सारी कवायदें धरी रह गईं। न जाम पर अंकुश लग पाया और न पर्यावरण संरक्षित हुआ। दुर्घटनाएं भी होती रहीं।

इसे परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव कहें या चालकों का व यूनियनों का दबाव। वर्ष 2022 से ही ई-रिक्शा के लिए रूट निर्धारित किए जा रहे हैं। वर्ष के आरंभ में भी परिवहन विभाग ने ई-रिक्शा के लिए महानगर में 19 रूट निर्धारित कर दिया था, लेकिन न चालकों ने कोई रुचि ली और न विभाग के अधिकारियों का संकल्प दिखा। चालकों के विरोध के बाद परिवहन विभाग भी बैकफुट पर आ गया।

रूट निर्धारण की योजना परवान चढ़ने से पहले ही धराशायी हो गई। एक दिसंबर, 2022 को संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक में ई-रिक्शा संचालन के लिए जोन व रूट निर्धारण का निर्णय लिया गया था। एक माह के अंदर प्रक्रिया पूरी होनी थी। 19 रूट भी निर्धारित कर लिए गए। पांच वर्ष हो गए, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि परिवहन विभाग ने प्रयास नहीं किए।