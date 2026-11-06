गोरखपुर में इंडस्ट्रीज को नई उड़ान: सहजनवा के भगवानपुर, भीटी और नरकटहा में जमीन अधिग्रहण की तैयारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) सहजनवा क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए तीन गांवों में करीब 70 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगा। लंबे समय से लंबित इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पांच नवंबर को संबंधित ग्राम पंचायतों में जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। इसमें किसान खुले मंच पर अपनी आपत्तियां और समस्याएं रख सकेंगे।

सहजनवा क्षेत्र के भगवानपुर, भीटी रावत और नरकटहा में औद्योगिक विकास के लिए जमीन अधिग्रहित की जानी है। इसमें सर्वाधिक 40 एकड़ जमीन नरकटहा में, 20 एकड़ भीटी रावत में और करीब 10 एकड़ भगवानपुर में अधिग्रहित होनी है। जनसुनवाई के माध्यम से जिला प्रशासन किसानों की सहमति और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करेगा। इसके लिए गीडा और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे।