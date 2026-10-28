गोरखपुर विश्वविद्यालय में डिग्री के साथ हुनर की पाठशाला, आसान होगी रोजगार की राह

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वी उत्तर प्रदेश में डिग्री हासिल करने के साथ रोजगार के लिए जरूरी हुनर सीखने का अवसर मिलने की भूमिका तैयार हो रही है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को उनके मूल पाठ्यक्रम के साथ कौशल विकास से जुड़े पाठ्यक्रम पढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य पढ़ाई को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय विद्यार्थियों को व्यावहारिक दक्षता से जोड़ना है, ताकि डिग्री पूरी करने के बाद उनके सामने रोजगार के अधिक विकल्प उपलब्ध हों।

इस पहल के तहत विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसे कौशल विकास पाठ्यक्रमों की पहचान करने की तैयारी कर रहा है, जिन्हें विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई के साथ संचालित किया जा सके। इसके लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसमें अलग-अलग विषय से जुड़े रोजगारपरक विभिन्न पाठ्यक्रमों की उपयोगिता, उनके चयन और संचालन के तरीकों पर विचार-विमर्श होगा। साथ ही यह भी तय करने की दिशा में मंथन किया जाएगा कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए कौशल आधारित प्रशिक्षण को किस तरह पढ़ाई का हिस्सा बनाया जाए।

वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के सामने डिग्री के साथ रोजगारपरक दक्षता विकसित करने की चुनौती भी है। केवल विषय का सैद्धांतिक ज्ञान कई बार रोजगार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। ऐसे में विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान ही अतिरिक्त कौशल सीखने का अवसर उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण हो जाता है।