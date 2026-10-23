गोरखपुर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान राप्ती व गोर्रा नदी में किशोर समेत दो डूबे, छाया मातम

जागरण टीम, गोरखपुर। प्रतिमा विसर्जन व नहाने के दौरान राप्ती और गोर्रा नदी में एक युवक और एक किशोर डूब गए। दोनों घटनाओं में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तलाश अभियान चला रही हैं। देर शाम तक दोनों का पता नहीं चल सका था।

खोराबार थाना क्षेत्र के डुमरी गांव के पास बुधवार शाम राप्ती नदी में नहाने उतरे संजय पासवान गहरे पानी में जाने के बाद लापता हो गए। उस समय घाट पर प्रतिमा विसर्जन हो रहा था। शाम चार से पांच बजे के बीच हुई घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। देर रात तक उसकी पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी थी।

गुरुवार सुबह उसकी पहचान नौवा अब्बल बारी टोला निवासी रामवृक्ष के पुत्र संजय के रूप में हुई। थानाध्यक्ष सुधांशु सिंह ने बताया कि गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है। संजय की बेटा-बेटी के रूप में दो संताने हैं। उनकी पत्नी तीन वर्ष से लापता है। बेटे की तलाश में नदी किनारे पहुंचे बुजुर्ग माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।