गोरखपुर में बारिश से बचने झोपड़ी में बैठे लोगों पर गिरा मौत का पेड़, तीन की दर्दनाक मौत

संवाद सूत्र, करमैनीघाट, गोरखपुर। बारिश से बचने के लिए झोपड़ी में बैठे लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पल बाद यही झोपड़ी उनके लिए हादसे की जगह बन जाएगी। शनिवार शाम करीब चार बजे लक्ष्मीपुर द्वितीय ग्राम पंचायत के गजरहिया टोले में पुराना साखू का पेड़ अचानक राजेंद्र प्रजापति की झोपड़ी पर भरभराकर गिर पड़ा।

राजेंद्र प्रजापति की झोपड़ी गांव से सटे सिवान में बनी है। शनिवार को लगातार बारिश हो रही थी। इसी दौरान सुभाष मजदूरी से लौटकर बारिश से बचने के लिए झोपड़ी में बैठे थे। ज्ञानमती देवी खेत की तरफ से लौट रही थीं और बारिश के कारण झोपड़ी के पास पहुंचीं। 13 वर्षीय किशन प्रजापति भी वहां मौजूद था। झोपड़ी में दबे लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़ पड़े।