गोरखपुर के गजरहिया में तीन मौतों के बाद फूटा बदहाली का गुस्सा, बदहाल रास्ते ने खोली विकास के दावों की पोल

संवाद सूत्र, करमैनी घाट (गोरखपुर)। लक्ष्मीपुर द्वितीय ग्राम पंचायत के गजरहिया टोले में शनिवार को राजेंद्र प्रजापति की झोपड़ी पर पुराना साखू का पेड़ गिरने से तीन लोगों की मौत के बाद रविवार को ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर उतर आया।

हादसे के बाद कच्चे और बारिश से बदहाल रास्ते के कारण राहत-बचाव में हुई परेशानी ने ग्रामीणों को आंदोलित कर दिया। घायलों और मृतकों को खाट पर लादकर मुख्य मार्ग तक ले जाना पड़ा। ग्रामीणों ने रविवार को कच्चे रास्ते पर प्रदर्शन कर गांव तक पक्की सड़क बनाने की मांग उठाई।

शनिवार की शाम को गजरहिया टोले में राजेंद्र प्रजापति की झोपड़ी पर साखू का पेड़ गिर गया था। पेड़ की चपेट में आने से 50 वर्षीय सुभाष साहनी, 45 वर्षीय ज्ञानमती साहनी और 14 वर्षीय किशन प्रजापति की मौत हो गई थी। 38 वर्षीय सिरजावती देवी और 50 वर्षीय श्याम मिलन घायल हुए थे।

पेड़ गिरने के बाद ग्रामीणों ने मलबा हटाकर दबे लोगों को बाहर निकाला। लेकिन गांव तक पक्का रास्ता नहीं होने और बारिश के कारण कच्चे रास्ते के कीचड़ में बदल जाने से राहत कार्य प्रभावित हुआ। शवों और घायलों को खाट पर लादकर मुख्य मार्ग तक ले जाना पड़ा।