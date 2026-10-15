गोरखपुर ट्रांसपोर्टनगर में अब छह मंजिला होगा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शासन से मिली अनुमति

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ट्रांसपोर्टनगर में निर्माणाधीन कामर्शियल काम्प्लेक्स और को-वर्किंग स्पेस का भवन अब चार की जगह छह मंजिला बनाया जाएगा। भवन की दो मंजिल बढ़ाने के प्रस्ताव को शासन से अनुमति मिल गई है। इसके साथ ही परियोजना की लागत में करीब तीन करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। अब 27.42 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति की मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है। बुधवार, 14 अक्तूबर को लखनऊ में होने वाली समिति की बैठक में इसको मंजूरी मिल गई है।

मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना (सीएम-वीएनवाई) के तहत नगर निगम की ओर से ट्रांसपोर्टनगर में इस परियोजना का निर्माण कराया जा रहा है। भवन में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए स्थान उपलब्ध कराने के साथ को-वर्किंग स्पेस भी विकसित किया जाना है। परियोजना का करीब 40 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है। अब भवन की क्षमता बढ़ाने के लिए दो अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण कराया जाएगा।