गोरखपुर से फैला ओवरलोडिंग का 'मकड़जाल', कागज पर बढ़वाया वजन; हर फेरे में हजारों का गबन

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। परिवहन विभाग में ट्रकों का वजन बढ़ाकर की जा रही अवैध कमाई का पर्दाफाश हुआ है। नियमों को ताक पर रख 47.50 और 49 टन क्षमता वाले 116 ट्रकों का ग्रास व्हीकल वेट (जीवीडब्ल्यू) कागजों में बढ़ाकर 51 टन कर दिया गया। ये सभी 16 चक्का वाले ट्रक तीन साल से हर फेरे में मानक से दो से साढ़े तीन टन तक अधिक माल ढोकर अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं।

कुशीनगर के ट्रांसपोर्टर मृत्युंजय ठाकुर ने सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी के बाद क्षमता से अधिक जीवीडब्ल्यू दर्ज करने का आधार पूछा तो विभाग ने न तो समुचित उत्तर दिया न ही कार्रवाई की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 18 जुलाई, 2018 को मोटर यान अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के तहत मंत्रालय ने सुरक्षित धुरी भार मानक के तहत ट्रक का अधिकतम वजन का निर्धारण किया था, जिसमें कहा गया था कि यदि वाहन में न्यूमेटिक सस्पेंशन (हवा से भरे रबर पैड या बैग- एयर सस्पेंशन) लगा है, तो प्रत्येक धुरी पर एक टन अतिरिक्त भार बढ़ा सकते हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दोबारा अधिसूचना जारी कर निर्देशित किया कि अधिकतम सुरक्षित धुरी भार 49 टन से अधिक नहीं हो सकता। परिवहन विभाग के अधिकारी और संभागीय निरीक्षक 2018 की अधिसूचना को ही आधार पर बनाकर 47.50 और 49 टन क्षमता वाले 116 ट्रकों का ग्रास व्हीकल वेट 51 टन तक बढ़ाने लगे।