देवरिया से दिल्ली जा रही प्राइवेट बस पर गोरखपुर में पथराव, शीशे टूटे; सूझबूझ से बची यात्रियों की जान
देवरिया से दिल्ली जा रही एक निजी बस पर सिहापार हाल्ट के पास पथराव हुआ, जिससे यात्रियों में अफरातफरी मच गई और बस के शीशे टूट गए।
HighLights
देवरिया से दिल्ली जा रही बस पर पथराव हुआ।
पथराव से बस के शीशे टूटे, यात्री सहम गए।
चालक की सूझबूझ से कोई यात्री घायल नहीं हुआ।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर/संतकबीरनगर। देवरिया से दिल्ली जा रही प्राइवेट बस पर शुक्रवार रात सिहापार हाल्ट के पास पथराव होने से अफरातफरी मच गई।
चलती बस में अचानक हुए हमले से यात्री सहम गए। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को मौके से निकाला। खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र की मगहर चौकी पर ले जाकर खड़ा किया। गनीमत रही कि पथराव में किसी यात्री को चोट नहीं आई।
घटना शुक्रवार रात करीब नौ बजे की बताई जा रही है। बस देवरिया से यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही थी। सहजनवा थाना क्षेत्र में सिहापार हाल्ट फ्लाईओवर के पास पहुंचने पर बस पर किसी ने ईंट-पत्थर फेंकना शुरू कर दिया।
पथराव से बस के शीशे टूट गए। अचानक हुई घटना से यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। चालक ने बस रोकने के बजाय स्थिति को भांपते हुए वाहन को वहां से निकाल लिया।
घटना की जानकारी मिलने पर खलीलाबाद कोतवाली पुलिस और सीओ मौके पर पहुंचे। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने दूसरी बस की व्यवस्था कराई और सभी यात्रियों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया।
सहजनवा थानाध्यक्ष संजय मिश्रा ने बताया कि कसरवल के पास बस सवारी बैठाने के लिए रुकी थी। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने पत्थर मार दिया।
घटना के संबंध में अभी किसी की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। पुतहरीर मिलने और जांच में तथ्य सामने आने के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें- गोरखपुर में अब पहले से ज्यादा भव्य और आधुनिक होंगे रेलवे के आवास, बोर्ड ने जारी किया नया मॉडल प्लान