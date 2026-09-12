देवरिया से दिल्ली जा रही प्राइवेट बस पर गोरखपुर में पथराव, शीशे टूटे; सूझबूझ से बची यात्रियों की जान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर/संतकबीरनगर। देवरिया से दिल्ली जा रही प्राइवेट बस पर शुक्रवार रात सिहापार हाल्ट के पास पथराव होने से अफरातफरी मच गई।

चलती बस में अचानक हुए हमले से यात्री सहम गए। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को मौके से निकाला। खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र की मगहर चौकी पर ले जाकर खड़ा किया। गनीमत रही कि पथराव में किसी यात्री को चोट नहीं आई।